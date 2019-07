Aos 37 anos, Nenê é contratado pelo Fluminense

O meia Nenê foi confirmado nesta segunda-feira, 15, como novo reforço do Fluminense. Por meio de nota publicada em seu site, o clube confirmou que o jogador de 37 anos assinou contrato até o fim de 2020 e será apresentado como reforço já nesta noite, no auditório do Maracanã, onde o time enfrentará o Ceará, às 20h, pelo fechamento da décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta havia rescindido o seu compromisso com o São Paulo na última sexta-feira e chegou ao Rio nesta segunda para realizar exames médicos e assinar o seu vínculo com Fluminense, que agora se tornou oficial.

“A chegada de Nenê adiciona técnica e experiência ao elenco tricolor. O jogador coleciona passagens marcantes por grandes clubes”, citou o Fluminense em nota oficial. O jogador revelado pelo Paulista de Jundiaí, passou por Palmeiras, Santos, Mallorca, Alavés, Celta, Monaco, Espanyol, Paris Saint-Germain, Al Gharafa, West Ham, Vasco e São Paulo.

O clube das Laranjeiras divulgou um breve vídeo em sua página no Twitter, na qual a camisa de número 77 é estampada com o nome de Nenê. “É anúncio do Nenê que vocês querem? Então toma! O Nenê está #FechadoComOsGuerreiros!”, escreveu o Fluminense.