Cristiano Ronaldo é o jogador mais veloz da Copa do Mundo de 2018. Segundo dados divulgados pela Fifa, o atacante português atingiu os 33,98 km/h em uma arrancada durante a partida contra a Espanha, pela primeira rodada do Grupo B. A velocidade máxima de Cristiano ultrapassa os 33,77 km/h do peruano Luis Advíncula, de 28 anos, e os 33,3 km/h do croata Ante Rebic, de 24 anos.

O português tem 33 anos de idade e continua esbanjando um vigor físico de um garoto de apenas 20 anos. A vontade de se manter no auge faz com que Cristiano Ronaldo tenha cuidados obsessivos com seu o corpo. No último mês de maio, o atacante afirmou ao programa de televisão espanhol El Chiringuito ter ‘idade biológica de 23 anos‘.

33 year old Cristiano Ronaldo incredible speed vs Spain 😳 pic.twitter.com/SooskhrtZA — Abhi¹³🇵🇹🇩🇪 (@KroosEdition) June 16, 2018

Cristiano Ronaldo marcou os quatro gols da seleção portuguesa nesta edição do Mundial e é o artilheiro da competição. O próximo desafio do português será contra o Irã, que tem uma das melhores defesas da competição.