Aos 20 anos, morre volante Renanzinho, do Avaí

Um tumor no cérebro tirou a vida do jovem volante Renanzinho, que jogava pelo Avaí. Na madrugada de quarta para quinta-feira, quase dois anos após a descoberta da doença, o jogador morreu em Florianópolis (SC).

Renan Martins Pereira nasceu em 19 de setembro de 1997, em Ariquemes, Rondônia. Chegou em 2013 nas categorias de base do Avaí e destacou-se na Copa São Paulo de 2015, ano em que estreou pelo time profissional. Com 17 anos, fez sua estreia profissional no dia 4 de março de 2015 contra o Inter de Lages, pelo Campeonato Catarinense.

Após virar titular na equipe catarinense, foram 31 jogos e um gol. No início de 2016, sua carreira foi interrompida após ser diagnosticado um tumor cerebral agressivo. Parte dele foi retirado após cirurgia, mas o jogador teve problemas posteriores. O Avaí o ajudou financeiramente e disponibilizou 200 mil reais para a sua família comprar uma casa.