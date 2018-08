Ao vivo: Tite convoca seleção para primeiros amistosos após Copa

O técnico Tite fará a primeira convocação da seleção brasileira, após a sexta colocação no Mundial da Rússia, nesta sexta-feira, às 11 horas, direto da sede da CBF, no Rio de Janeiro, para dois amistosos em setembro contra Estados Unidos (dia 7) e El Salvador (dia 11), nos EUA. Novidades são esperadas no time, que deve iniciar sua renovação para o próximo ciclo, até a Copa do Catar, em 2022. A seleção disputará a Copa América, no Brasil, em 2019, e as Eliminatórias para voltar ao Mundial.

Destaques da seleção brasileira como Neymar, Gabriel Jesus, Philippe Coutinho e Marcelo devem fazer parte da lista, mas novidades são aguardadas, como Vinícius Jr., recém-contratado pelo Real Madrid, e Malcom, reforço do Barcelona para essa temporada.

