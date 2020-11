AO VIVO: a repercussão e as homenagens após a morte de Maradona

O mundo do futebol chora nesta quarta-feira, 25, a perda de Diego Armando Maradona, um dos ídolos mais amados da história do esporte e um de seus personagens mais ricos. O ex-jogador argentino, herói do título mundial de seu país em 1986, sofreu uma parada cardiorrespiratória na casa em que se recuperava de uma cirurgia na cabeça, na província de Tigre, ao norte da capital Buenos Aires, e morreu aos 60 anos.

A notícia causou choque e comoção internacional e provocou reações e homenagens por todo o planeta, especialmente na Argentina e em Nápoles. O brasileiro Roberto Rivellino, apontado por Maradona como um de seus ídolos, foi um dos primeiros a se manifestar.

Pelé também se emocionou ao falar do amigo com quem sempre rivalizou pelo posto de melhor de todos os tempos. “Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu”.

O compatriota Lionel Messi também exaltou o ídolo. “É um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Ele nos deixa, mas não se vai, porque Diego é eterno. Fico com os momentos lindos vividos com ele”, escreveu o craque do Barcelona.

Confira, abaixo, a repercussão da partida de Maradona:

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Hoje estamos de luto. Perdemos Diego Armando Maradona, um dos maiores ídolos do futebol mundial, de todos os tempos. Como diz o Zico, "o maior da minha geração". Sem palavras para descrever nossa imensa tristeza. Gracias por todo, Don. ⚫️ pic.twitter.com/32pjhdVJes — Canal Zico 10 (@canalzico10) November 25, 2020

Momento eternizado. 🔟🖤⁣

⁣

📺 La Noche del 10 pic.twitter.com/969DdoBm4Z — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 25, 2020

Aí me derrubou. Que depoimento de Walter Casagrande sobre a morte do Maradona. pic.twitter.com/uD66WIdxDz — Sala12 (@OficialSala12) November 25, 2020

RIP Legend.

You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world 🙌🏽🙏🏽❤️ AÏE AÏE AÏE F*CKING 2020 😭😭😭 pic.twitter.com/8xc1CDKDg2 — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 25, 2020

"It’s like, I’m 53 years old and it feels like my entire life, he was part of it." Jürgen Klopp has paid tribute to Diego Maradona after the Argentinian legend passed away today. — Liverpool FC (@LFC) November 25, 2020

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe 💔

🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/Xns3Z72pxt — Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020

Hasta siempre, Diego. pic.twitter.com/IDrvng1CSq
— River Plate (@RiverPlate) November 25, 2020

An honour to have faced you, Diego 🙏 Un onore averti affrontato, Diego 🙏 pic.twitter.com/n0q1mfMBZn — AC Milan (@acmilan) November 25, 2020

La voz se entrecorta, la emoción asoma.

Las lágrimas de Valdano son las lágrimas de todos. #AD10SMaradona pic.twitter.com/TimCWZHwns — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 25, 2020

Unforgettable. Farewell, Diego. A legend of our game. pic.twitter.com/iIXGLEf7B1 — England (@England) November 25, 2020

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

My friend 😔 RIP🌹

.

(Source: picture alliance / dpa) pic.twitter.com/6zoKN3unlj — Lothar Matthäus (@LMatthaeus10) November 25, 2020

Se fue un grande del Futbol Argentino Diego Armando Maradona nos ha dejado el día de, a través de este medio quiero hacer llegar mis más sentidas palabras de condolencias para todos sus familiares y amigos .

Vuela alto Diego , QEPD. pic.twitter.com/dR5JrzREJ1 — Mario Kempes (@ESPNMarioKempes) November 25, 2020

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

Feeling thankful I had the opportunity to meet you a few times. An unbelievable player and a real joy to watch. But also an extremely warm and friendly person off the pitch. A true inspiration for myself and many others. Your legacy will live on forever. Rest in Peace Diego ❤️⚽ pic.twitter.com/6Zr74KY4uo — Robin van Persie (@Persie_Official) November 25, 2020