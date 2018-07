O confronto entre as seleções de França e Croácia, pela final da Copa do Mundo de 2018, começa a partir das 12h, no estádio Lujniki, em Moscou. De um lado, os franceses buscam o bi duas décadas depois da primeira conquista, liderados pelos atacantes Griezmann e Mbappé. De outro, os croatas lutam pelo título inédito do mundial confiando na estrela do meia Luka Modric. A última partida da Copa da Rússia vai opor a juventude da França, que encantou com jogadas de velocidade, com a concentração da Croácia, que, resiliente, venceu na prorrogação os três jogos da fase eliminatória da competição.

Acompanhe ao vivo o jogo entre Croácia e França pela final da Copa: