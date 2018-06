O Egito enfrenta a seleção uruguaia nesta sexta-feira, a partir das 9h (de Brasília), na Arena Ecaterimburgo, pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2018. Os egípcios colocam suas esperanças no retorno do atacante Mohamed Salah, recuperado de uma lesão, ele está confirmado, mas vai começar no banco de reservas. O Uruguai é o favorito do grupo e conta, principalmente, com sua dupla de ataque composta por Luis Suárez, do Barcelona, e Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, para confirmar a superioridade e liderar o grupo A. Os uruguaios ainda não foram derrotados neste ano e acumulam três vitórias consecutivas. Os egípcios não venceram nenhum dos cinco amistosos que disputaram em 2018, situação preocupante para a equipe que tenta ser a surpresa do grupo.

Acompanhe o jogo Egito x Uruguai pelo Grupo A da Copa da Rússia