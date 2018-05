Ao vivo: Convocação da seleção brasileira de Tite para a Copa 2018

O técnico Tite revelará nesta segunda-feira, a partir das 14h, na sede da CBF, no Rio, os nomes dos 23 jogadores que representarão a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. O treinador não poderá contar com Daniel Alves, que sofreu uma grave lesão no joelho e não se recuperará a tempo de atuar no torneio, que começa em 14 de junho. Mas as dúvidas na lista não se limitam à lateral-direita: em todos os setores, há atletas sonhando com vaga.

Acompanhe a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2018: