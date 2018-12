Ao vivo: acompanhe a entrega da Bola de Ouro e de prêmios pelo Brasil

A segunda-feira será repleta de premiações no Brasil e no mundo. A revista francesa France Football entregará a Bola de Ouro, para o melhor jogador e jogadora do mundo no ano de 2018. 30 nomes concorrem ao prêmio, incluindo dos brasileiros Alisson, Marcelo, Neymar e Roberto Firmino. A entrega dos prêmios principais acontecem às 18 horas (de Brasília).

No Brasil, a ESPN entrega o prêmio Bola de Prata e a CBF entrega o prêmio Brasileirão 2018, ambos premiando os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro deste ano. A Bola de Prata começa às 12h30 e o prêmio da CBF, em parceria com a Globo, acontece às 20h30.

Siga ao vivo as premiações:

#BoladeOuro

A Opta Sports, empresa de dados esportivos, divulgou uma lista com os favoritos a vencer a Bola de Ouro dentre os 30 candidatos. De acordo com a empresa, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luka Modric, Kylian Mbappé, Raphäel Varane, Eden Hazard e Mohamed Salah são os favoritos a vencer a Bola de Ouro.