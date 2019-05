Com Marta, Formiga e Cristiane, seleção feminina é convocada para a Copa

O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, anunciou na manhã desta quinta-feira, 16, na sede da CBF, no Rio, a lista de convocadas da seleção brasileira para a Copa do Mundo feminina de futebol. Em mau momento – vem de nove derrotas seguidas – a equipe será novamente liderada pelas veteranas Marta, de 33 anos, Formiga, de 41, e Cristiane, de 34, e disputará o torneio na França, entre 7 de junho a 7 de julho.

O técnico Vadão minimizou os resultados recentes e disse acreditar no título inédito. “Nossa expectativa é altamente positiva, temos atletas de qualidade ímpar. Temos atletas que podem resolver problemas com jogadas individuais, coisa que pouca gente tem, temos esse privilégio. Estamos otimistas de fazer uma grande campanha e buscar esse almejado título mundial. Saímos mais preparados. Os amistosos estão no passado, o presente é o que vale.”

Dezesseis atletas, incluindo cinco das seis atacantes, atuam fora do Brasil. Vadão defendeu a convocação da veterana Formiga, que disputará seu sétimo mundial (é a recordista entre homens e mulheres). “Fiz um esforço muito grande para a Formiga voltar, pois ela tinha se despedido. É um dos maiores exemplos que temos no mundo, ela não é desse planeta. Tem 41 anos e renovou com o PSG. É uma grande referência e não podia ficar fora de um projeto desse, com tanto esforço e dedicação”.

O treinador também disse confiar em sua camisa 10, eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa, pela sexta vez, no ano passado. “Marta ainda é a Marta, mas não podemos jogar tudo nas costas dela, para resolver. A equipe estando bem, tem que ter uma estrutura que possa facilitar a Marta, para ela fazer tudo que sabe, o poder de decisão que ela tem.”

A lista de convocadas:

Goleiras: Aline (Tenerife), Bárbara (Avaí Kindermann), Letícia Izidoro (Corinthians)

Defensoras: Fabiana Baiana (Inter), Letícia Santos (Sport Club Sand), Tamires (Fortuna), Camila (Orlando Pride) Erika (Corinthians), Kathellen (Bordeaux) Monica Hickmann (Corinthians), Tayla (Benfica)

Meio-campistas: Andressinha (Portland), Formiga (PSG), Adriana (Corinthians), Thaisa (Milan)

Atacantes: Bia Zaneratto (Hyundai), Cristiane (São Paulo), Raquel (Huelva), Débinha (North Carolina), Geyse (Benfica), Ludmila (Atlético de Madri), Marta (Orlando Pride) e Andressa Alves (Barcelona)