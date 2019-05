Com Neymar e David Neres, Tite anuncia convocados da seleção brasileira

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, 17, a partir das 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 23 convocados da seleção brasileira para a Copa América, que será disputada no Brasil de 14 de junho a 7 de julho.

O treinador gaúcho perdoou o soco dado por Neymar e manteve o astro do PSG na equipe, que não conquista o título desde 2007. Tite não quis revelar se manterá o camisa 10 como capitão do time. “Vou falar com Neymar antes. Não por telefone, conversar pessoalmente. Não vou falar disso por enquanto.”

Também foram chamados para o ataque jovens talentos como David Neres, do Ajax, e Everton, do Grêmio,, que ganharam a forte disputa por vaga com Vinícius Junior, do Real Madrid, Lucas Moura, do Tottenham, e outros.

Tite ainda respaldou atletas que viveram temporadas irregulares, como Gabriel Jesus, reserva do Manchester City, e Philippe Coutinho, muito criticado no Barcelona, e também o veterano volante Fernandinho, bicampeão inglês com o City, mas bastante contestado depois da eliminação do Brasil na última Copa do Mundo.

“Cabe ao técnico medir desempenhos e decidir”, afirmou Tite sobre Fernandinho, de 34 anos, com quem teve uma conversa particular para convencê-lo a retornar à seleção. O treinador abriu mão da convocação de Fabinho, de 25 anos, que também vive ótima fase no Liverpool

Antes da convocação, o coordenador de seleções Edu Gaspar anunciou a saída do auxiliar Sylvinho, que assumirá como treinador de um clube europeu ainda não revelado e também a escolha de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo

A lista de convocados para a Copa América

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Cássio (Corinthians)

Laterais:

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético de Madri)

Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros:

Eder Militão (Porto)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Meio campistas:

Casemiro (Real Madrid)

Arthur (Barcelona)

Lucas Paquetá (Milan)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Allan (Napoli)

Fernandinho (Manchester City)

Atacantes:

Neymar (PSG)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Richarlison (Everton)

David Neres (Ajax)

Acompanhe a transmissão da CBF TV