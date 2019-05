Antony pede a Cuca para defender seleção olímpica em torneio amistoso

O técnico Cuca, do São Paulo, revelou nesta sexta-feira, 17, que o atacante Antony pediu liberação para disputar o Torneio Maurice Rivello, em Toulon, na França, pela seleção olímpica, em junho. Caso vá para a competição, o jogador de 19 anos desfalcará o clube paulista em quatro jogos, incluindo a partida de volta da Copa do Brasil, contra o Bahia, no dia 29 de junho.

“Temos de tomar cuidado com esse assunto. Quanto mais jogadores estiverem na seleção, melhor. É sinal de um bom trabalho. A CBF vai ter coerência, imagino. Não quero privar o Antony de ir para a seleção. Ele me pediu, lógico que vai, mas queremos coerência. Se todos forem, naturalmente ele vai servir à seleção também”, disse Cuca.

Destaque do São Paulo, Antony foi convocado para a seleção olímpica pelo técnico André Jardine na última quinta-feira. O torneio será disputado entre 1 e 15 de junho, mas os jogadores se apresentam dia 27, fazendo com que o atacante do São Paulo fique fora dos jogos contra Cruzeiro, Avaí e Atlético-MG no Brasileirão, além da decisão das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia.

O São Paulo não é o único time que terá desfalques em datas importantes. O Corinthians perderá o meia Matheus Vital e o atacante Pedrinho na volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O Santos terá de antecipar a despedida do atacante Rodrygo, que se apresentará em junho ao Real Madrid. O atacante Pedro desfalcará o Fluminense na Copa do Brasil e Sul-Americana, assim como o Atlético-MG, que não poderá ter o lateral Guga. Renan Lodi será o desfalque do Athletico-PR na Recopa Sul-Americana, contra o River Plate.

Os clubes pediram a liberação de seus atletas, que, em sua maioria, são titulares em suas equipes. Cuca aguardará pelo resultado dos pedidos dos adversários. Caso a liberação seja aprovada pela CBF, Antony também não disputará o Torneio Maurice Rivello.