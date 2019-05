Antonio Conte é confirmado como novo técnico da Inter de Milão

Um dia depois de anunciar a demissão de Luciano Spaletti, a Inter de Milão confirmou nesta sexta-feira, 31, que o também italiano Antonio Conte será o técnico da equipe na próxima temporada. “O desafio do novo treinador é o mesmo que o de todo nerazzurro, devolver a Inter à elite do futebol europeu”, informou o clube em comunicado oficial.

O treinador, que foi dispensado pelo Chelsea ao término da temporada 2017/18, se mostrou entusiasmado com a nova oportunidade. “Tentarei com o meu trabalho devolver toda a confiança que o presidente e os dirigentes me concederam. Escolhi a Inter pela seriedade e a ambição do projeto. Pela história. E me surpreendeu a clareza do clube e a vontade de voltar aonde merece estar”, declarou.

A contratação representa o retorno de Conte ao futebol italiano, onde teve passagens por Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus e pela seleção italiana. Seus principais feitos na carreira são o tricampeonato nacional pela equipe de Turim, entre 2012 e 2014, e o título inglês com o Chelsea, em 2017.

Conte chega à Inter para substituir Luciano Spalletti, que conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões ao conduzir o clube à quarta posição do Campeonato Italiano. Spalletti, de 60 anos, foi contratado pela Inter de Milão em 2017 e terminou na quarta posição do Italiano nas duas temporadas que trabalhou. Embora tivesse contrato até 30 de junho de 2021, foi demitido na quinta-feira passada.