Antes do início da Eurocopa, Bélgica vence a Croácia em amistoso

Em seu último compromisso antes da Eurocopa, a Bélgica venceu a Croácia em amistoso por 1 a 0, neste domingo, 6, no estádio King Baudouin, em Bruxelas. O único gol da partida foi anotado por Romelu Lukaku.

A seleção belga marcou aos 37 minutos da etapa inicial. Depois de dois cruzamento para a grande área, Jason Denayer desviou de cabeça e a bola sobrou para Romelu Lukaku, que bateu sem jeito, mas mandou para o fundo da rede.

Ainda neste domingo, a Inglaterra, também em seu último compromisso antes da Eurocopa, encarou a Romênia, no estádio Riverside, em Middlesbrough, e venceu por 1 a 0. Diante de cerca de nove mil torcedores no local, o atacante Marcus Rashford, de pênalti, garantiu o triunfo da seleção inglesa. O placar não foi mais elástico, pois Jordan Henderson desperdiçou outra penalidade.

A Bélgica está no grupo B na competição entre seleções da Europa, junto de Dinamarca, Finlândia e Rússia, adversário na estreia da seleção no próximo sábado, 12, em São Petersburgo, às 16h (de Brasília). Já a Croácia está do grupo D, com Escócia, República Tcheca e Inglaterra, com quem faz o primeiro jogo no domingo, 13, em Wembley, às 10h (de Brasília). A Romênia não vai disputar o torneio.