Antes de reunião, pai diz que Messi dificilmente seguirá no Barcelona

Segue a novela sobre o futuro de Lionel Messi. Seu pai e agente, Jorge Messi, desembarcou nesta quarta-feira, 2, na Catalunha e foi perseguido por jornalistas que descobriram até o que ele almoçou – mas não mais que pequenas pistas sobre as chances de o craque seguir ou não no Barcelona. Uma reunião com o presidente do clube Josep Maria Bartomeu deve ocorrer em breve, talvez ainda nesta noite, para solucionar o caso.

No aeroporto, Jorge Messi se limitou a dizer que não sabia de nada. Depois, ao chegar a seu escritório, onde conversou com advogados, falou brevemente com o canal Cuatro e deu boas manchetes para os jornais do país. Questionado sobre a possibilidade de Messi permanecer no Barça, disse que era “difícil”. Em seguida, disse não saber se o Manchester City era uma boa opção e que “não falei com ninguém, não falei com Pep”, disse, citando Pep Guardiola, atual treinador do clube inglês, com quem Lionel Messi conquistou duas Ligas dos Campeões pelo Barcelona.

🚨 BOMBAZO del padre de MESSI: 💣💥 “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”. Continua após a publicidade IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

O caso vem dominando as manchetes na Catalunha há vários dias e provocando até episódios inusitados. Nesta quarta, um jornalista inglês chegou a noticiar qual foi a refeição escolhida pelo pai de Messi em um restaurante: rigatoni e berinjela com parmesão, alho e trufas. “E só bebeu água, ou seja, sem vinho, nada para comemorar por enquanto”, brincou o jornalista Gary Cotteril, tentando encontrar pistas nos pequenos detalhes.

Gary Cotterill revealing all the key information on Lionel Messi… 👀 Including what Jorge Messi had for lunch! 🤣. 🍝 pic.twitter.com/u65R5ASjoJ — Football Daily (@footballdaily) September 2, 2020

O fato relevante até o momento é que Messi já comunicou seu desejo de deixar o clube após 20 anos na semana passada e faltou aos treinos do time, que começaram na última segunda-feira, 31 de agosto. Enquanto isso, cresce a tensão no Camp Nou, com pedidos de renúncia do presidente Bartomeu.

Há uma semana, um grupo de fanáticos chegou a invadir o estádio para exigir mudanças na diretoria e prestar apoio ao maior ídolo ídolo da história do clube. Na ocasião, o secretário técnico do Barcelona, Ramón Planes, confirmou que Messi enviou um fax à diretoria avisando que pretende deixar o clube, mas, em tom conciliador, disse que a diretoria lutaria por uma “melhor solução” para manter o craque argentino.

Messi chegou ao Barcelona aos 13 anos e jamais defendeu outro clube em sua carreira. Em 16 anos como profissional, se tornou o maior artilheiro da história do clube com 634 gols e ganhou 34 títulos, incluindo quatro das cinco Ligas dos Campeões da equipe.

Em seu fax, o argentino avisou que quer se valer de uma cláusula, que permitiria uma rescisão unilateral ao fim da última temporada de seu contrato, para deixar o clube gratuitamente. O Barcelona, por sua vez, considera que a temporada terminou em junho (o que era o combinado antes da pandemia do coronavírus) e não abre mão do pagamento da multa rescisória de inatingíveis 700 milhões de euros (mais de 4 bilhões de reais).

Diversos clubes já se movimentam para tentar tirar o argentino do Camp Nou. O Manchester City, do técnico Pep Guardiola e do atacante Kun Aguero, um dos melhores amigos de Messi, aparece como favorito, mas já avisou que não pretende disponibilizar seus principais jogadores para possíveis trocas. Inter de Milão e PSG aparecem como outros candidatos. A definição pode sair nas próximas horas, após a reunião entre Jorge Messi e Bartomeu.

