Antes de estreia, Ronaldinho manda recado a Philippe Coutinho

O Barcelona divulgou um vídeo nesta quinta-feira em suas redes sociais protagonizado por nada mais, nada menos que Philippe Coutinho e Ronaldinho Gaúcho. Prestes a fazer sua estreia com a camisa do Barça nesta quinta-feira, o meia brasileiro recebeu um conselho do ex-camisa 10 que redefiniu a maneira de se jogar futebol na Catalunha.

No início do vídeo, Coutinho comenta sobre a passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo Barcelona e é só elogios ao ex-jogador brasileiro. O meia também revelou seu desejo de ter uma trajetória parecida com a de seu ídolo.

“É difícil se comparar com um ídolo, com certeza, o Ronaldinho é um grande ídolo meu e de muita gente aqui. Muitos dos fãs do Barcelona o tem como ídolo, porque, como você falou, ele marcou uma época aqui. Claro, se eu puder repetir um pouco da sua história de sucesso, para mim, vai ser incrível. Sei que tenho que trabalhar muito para isso e, claro, é o que eu vou fazer”, disse Coutinho.

Na sequência, Ronaldinho Gaúcho, que ainda dá seus primeiros passos nessa nova vida de aposentado, manda um recado para o mais novo brasileiro a vestir a camisa do Barcelona e dá a receita de como conquistar a torcida do clube.

“Fala, Coutinho. Aqui é o Ronaldo falando, passando para te desejar toda a sorte do mundo. Bom, vai com tudo aí. Enche esse povo de alegria, porque é disso que eles gostam. Se divirta, cara, porque o resto vai sozinho”, completou o ex-camisa 10 do Barça.

Relacionado para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei, entre Barcelona e Espanyol, Philippe Coutinho vive a expectativa de entrar em campo pela primeira vez. A estreia será ainda mais especial pelo fato de a partida acontecer no Camp Nou. As duas equipes entram em campo às 18h30 (de Brasília) desta quinta-feira. O zagueiro Yerry Mina, ex-Palmeiras, também foi incluído na lista dos atletas que vão para o jogo.