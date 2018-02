Antes de duelo, Neymar posa nu e Cristiano brinca com os filhos

Cristiano Ronaldo e Neymar estarão frente a frente nesta quarta-feira, a partir das 17h45 (de Brasília), no grande jogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu. Na véspera do badalado duelo, os craques apareceram bem relaxados, mas em estilos diferentes.

Neymar fez uma postagem bastante ousada: uma foto em que aparece nu, apenas com uma toalha cobrindo suas partes íntimas. O clique faz parte da série “Towel”, do fotógrafo peruano Mario Testino, na qual pessoas famosas aparecem apenas de toalha. Já nesta quarta-feira, Neymar foi mais recatado e postou uma foto ao lado da namorada Bruna Marquezine, em comemoração ao Valentine’s Day, o equivalente ao Dia dos Namorados em vários países do mundo.

Já Cristiano Ronaldo postou fotos de momentos familiares. No vídeo, o melhor jogador do mundo aparece ao lado da filha caçula, Alana, brincando de acertar bolas em um copo. Em outra foto postada pela namorada do atacante, Georgina Rodríguez, Cristiano aparece na piscina com dois de seus herdeiros.

Cristiano tem quatro filhos: Cristiano Jr., de sete anos, os gêmeos Eva Maria e Mateo Ronaldo, de oito meses – a identidade da mãe dos três primeiros não é conhecida – e Alana Martina, de três meses, do relacionamento com Georgina Rodríguez.