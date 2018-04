Antes da Libertadores, Flamengo treina com mais de 45 mil pessoas

O Flamengo realizou um treino nesta terça-feira para 45.977 pessoas no estádio do Maracanã, local do jogo contra o Santa Fe, pela Copa Libertadores, nesta quarta. Com ingresso trocado por 1 kg de alimento não perecível e com entrada gratuita para sócios-torcedores, o clube arrecadou 12 toneladas de mantimentos e teve apoio das arquibancadas.

Além da festa, o treino também foi marcado pelo protesto dos torcedores insatisfeitos com o preço dos ingressos cobrados pelo clube neste ano. Faixas como “O Flamengo é do povo” estavam nas arquibancadas. O confronto com o Emelec, no próximo dia 16 de maio, será o primeiro da Libertadores aberto à torcida por causa da punição da Conmebol ao clube após confusão e tumulto causado por alguns torcedores na final da Copa Sul-Americana, no ano passado.

Com portões fechados, o Flamengo joga nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Santa Fe, da Colômbia. O time brasileiro lidera o grupo 4 da competição com quatro pontos.