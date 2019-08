Ángel Romero, ex-Corinthians, vai jogar com o irmão na Argentina

Ángel Romero vai voltar a jogar ao lado do irmão Óscar. Os dois jogadores paraguaios foram contratados pelo San Lorenzo e chegaram à Argentina na tarde desta quinta-feira, 8. A dupla foi recebida com festa da torcida no aeroporto de Ezeiza e parte da imprensa argentina destacou a chegada de “duas contratações de luxo”. O atacante, com passagem vitoriosa pelo Corinthians, e seu irmão gêmeo assinaram contratos de três anos.

“O San Lorenzo é um time grande e tem muita torcida. Estou muito contente e agradecido pelas pessoas que vieram nos receber. Agora esperamos devolver toda essa confiança dentro de campo”, afirmou Óscar na chegada ao aeroporto, cercado por vários torcedores argentinos que foram receber os novos contratados do San Lorenzo. “Temos uma oportunidade de realizar nosso sonho [de voltar a jogar juntos] e estamos muito agradecidos”, completou o meia paraguaio.

Os dois atletas nascidos no dia 4 de julho de 1992 começaram juntos no futebol, revelados pelo Cerro Porteño, do Paraguai, em 2011. O destino dos dois se separou momentaneamente quando Ángel assinou com o Corinthians em 2014. Enquanto o atacante fez história no futebol brasileiro com dois títulos brasileiros e dois paulistas e se tornou o maior artilheiro da Arena Corinthians com 27 gols, o meia desbravou o mundo. Jogou na própria Argentina, pelo Racing, na China e na Espanha antes de acertar com o San Lorenzo, clube do coração do papa Francisco.