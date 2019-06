Andressa Alves está fora da Copa: ‘O corpo não aguentou’

A atacante da seleção brasileira, Andressa Alves, está fora da Copa do Mundo feminina por lesão no músculo semimembranoso na coxa esquerda. A contusão da atacante foi confirmada pela CBF nesta terça-feira, 18, horas antes do jogo decisivo contra a Itália, em Valenciennes.

A VEJA, via mensagem de celular, a atacante afirmou que ficará sem jogar por um mês e disse que não suportou a carga excessiva de jogos – por atuar no vice-campeão Barcelona, esteve na final da Liga dos Campeões feminina em 18 de maio, dias antes do início da preparação para o Mundial.

“Ontem, durante o treinamento, tentei um passe de calcanhar e estourei o músculo”, disse. “Estou em fim de temporada pelo Barcelona e fui a única que não teve descanso algum. O corpo não aguentou”, completou.

Ainda nesta terça-feira, ela inicia tratamento fisioterápico na França, onde a seleção brasileira está hospedada para a disputa do Mundial.

No treino da seleção nesta segunda-feira, 17, Andressa Alves havia deixado as atividades com dor aguda na região posterior da coxa esquerda. A atleta foi examinada pelo Departamento Médico da seleção e iniciou crioterapia analgésica, mas a lesão só foi confirmada um dia depois.

O Brasil enfrenta a Itália nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília) e precisa de pelo menos um empate para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em caso de derrota, o Brasil poderá se classificar, dependendo dos resultados das outras equipes que jogam suas partidas na quarta e quinta-feira.