Andrés Sanchez diz que falta padrão para usar árbitro de vídeo

O Corinthians foi um dos 12 clubes que votaram contra a implantação do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. O presidente do clube, Andrés Sanchez, disse que foi contra porque não viu padrão para a utilização da ferramenta, que será testada, por enquanto, em jogos da Copa do Brasil. “O Corinthians não votou contra por causa de valores. Votou porque não se tem padrões e definições de como serão. Precisa ter um padrão para não virar dois jogos em um só.”

Na segunda-feira, em reunião na sede da CBF, 12 clubes votaram contra a implantação do árbitro de vídeo: Corinthians, Santos, América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro, Atlético-PR, Paraná, Fluminense, Vasco, Sport, Vitória e Ceará. Sete times foram favoráveis ao VAR: Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Bahia, Chapecoense, Grêmio e Internacional. O São Paulo saiu mais cedo da reunião e não votou.

Ao ser questionado se o fato de ter sido contra o árbitro de vídeo impede o Corinthians de reclamar em um eventual erro de arbitragem, Andrés acredita que o protesto aconteceria mesmo se o VAR estivesse em funcionamento e que o fato de ter a imagem não acabará com os erros e as polêmicas de arbitragem. “Todo mundo vai reclamar de erro. Teve jogo com vídeo aí que reclamaram. Vai mudar a crítica do árbitro do campo para o do vídeo. Erro grotesco seria consertado, mas vamos conversar e estudar esse ano. O árbitro precisa se autoafirmar mais”, explicou o dirigente.