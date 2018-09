Andreas, Paquetá e Richarlison passam por ‘trote’ na seleção

Andreas Pereira, Lucas Paquetá e Richarlison, estreantes na seleção brasileira principal, passaram pelo tradicional “trote” dos novatos na noite desta terça-feira (4), no segunda dia de concentração em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O primeiro amistoso do time será na sexta-feira, contra a seleção local, no estádio Metlife, na cidade americana, às 21h05 (horário de Brasília).

Durante o jantar, os estreantes deveriam subir na cadeira e cantar uma música, uma velha tradição na equipe. Andreas Pereira, meio-campista de 22 anos do Manchester United, no entanto, apenas dançou. Nascido na Bélgica, filho de pais brasileiros, ele disse não saber cantar uma canção, mas arrancou risos com seu “passinho” com o microfone nas mãos.

Já Lucas Paquetá, meia de 21 anos do Flamengo, cantou com o microfone nas mãos e dançou no final. O maior destaque ficou com Richarlison, atacante de 21 anos do Everton, que fez a chamada “dança do pombo”, na qual imita a ave, sua nova forma de celebrar gols.

Além de enfrentar os Estados Unidos, a seleção brasileira jogará contra El Salvador no próximo dia 11, no FedEx Field, em Landover. Serão os primeiros jogos desde a eliminação da Copa do Mundo da Rússia, diante da Bélgica, nas quartas de final.