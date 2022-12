Brasil reserva erra muito e perde de Camarões, mas avança em 1º

O Brasil assegurou nesta sexta-feira, 2, a primeira colocação do grupo G da Copa do Mundo do Catar, mas sonhará com dois nomes: Devis Epassy e Aboubakar. O pouco conhecido goleiro de Camarões, reserva no início do torneio, foi o tormento dos brasileiros na derrota por 1 a 0 diante do país africano, no estádio Lusail. Foram seis defesas em 16 finalizações brasileiras durante a partida. O segundo marcou nos acréscimos e pôs fim a invencibilidade de 17 jogos do país – 14 vitórias e três empates.

O resultado impediu aos comandados do técnico Tite a condição de única equipe com 100% de aproveitamento até aqui mesmo sob olhares atentos de Neymar, presente para acompanhar a partida.

Agora, o país encara a Coreia do Sul na fase seguinte do torneio – segunda colocada no grupo H. O confronto acontece na próxima segunda-feira, 5, às 16h (de Brasília), no estádio 974.

Na outra parte do grupo, a Suíça venceu por 3 a 2 a Sévia e conquistou a segunda colocação. Os suíços, agora, encaram Portugal na terça, 6.

A partida começou em alta velocidade, mas, também, sob tensão. Logo nos primeiros seis minutos, o árbitro Ismail Elfath distribuiu cartões para os dois lados. Primeiro para Nouhou Tolo e, no lance seguinte, para Éder Militão.

Com um time completamente reserva, o Brasil insistia, principalmente, em explorar a velocidade do novo quarteto ofensivo formado por Rodrygo, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Antony.

Aos 13, surgiu a primeira grande oportunidade. Após receber de Daniel Alves, o volante Fred acertou um lançamento perfeito para Martinelli, sozinho. O atacante tocou de cabeça, exigindo grande defesa do goleiro Epassy.

Na sequência, foi a vez de Gabriel Jesus também tentar, após jogada construída por Rodrygo. Pela esquerda, Martinelli insistia nas jogadas individuais e levava a melhor na maior parte dos duelos individuais. A principal arma dos africanos era parar os brasileiros nas faltas – foram três amarelos e oito faltas cometidas só no primeiro tempo.

Aos 20, os camaroneses promoveram a primeira ameaça ao gol brasileiro em cruzamento de Tolo, interceptado por Ederson antes de chegar a Choupo-Moting.

O Brasil ainda criou duas boas chances, em faltas próximas a área, mas desperdiçou ambas: a primeira com Rodrygo, aos 29, e a segunda com Daniel Alves, aos 33. Antony também exigiu boa defesa de Epassy na sequência.

Aos 45, Martinelli tentou novamente, mas brecou na segurança do goleiro camaronês.

Antes do fim do primeiro tempo, ainda houve tempo para a primeira oportunidade de Camarões – e também a primeira defesa de um goleiro do país neste Mundial.

Mbeumo cabeceou livre, próximo ao gol, mas Ederson, bem posicionado, espalmou. Foram 242 minutos até sofrer o primeiro chute no gol.

A primeira parte do jogo terminou com um script já bem conhecido pelo país no Catar: sem marcar gols. Contudo, foi o maior volume de finalizações no período – 10, contra seis diante da Suíça e quatro contra a Sérvia.

Tite optou por não fazer alterações após o intervalo e, curiosamente, foi Camarões que levou perigo primeiro: aos cinco minutos, em finalização de Aboubakar próximo ao gol de Ederson.

Na sequência, uma nova baixa por lesão. O lateral-esquerdo Alex Telles, substituto de Alex Sandro, que se recupera de lesão, deixou o campo chorando após ser substituído por Marquinhos.

O herói do dia já tinha outro nome e sobrenome: Devis Epassy. O goleiro camaronês fez uma série de defesas em tentativas de Gabriel Jesus, Martinelli, Antony e Miltão.

Tite ainda deu chances para Bruno Guimarães e Everton Ribeiro que entraram nas vagas de Fred e Rodrygo, respectivamente. Por fim, foi a vez de Pedro estrear no lugar de Gabriel Jesus – que segue sem marcar em Copas do Mundo.

Em ritmo bem mais frio, o Brasil ainda tentava chegar. Tite colocou Raphinha na partida, mas já faltava organização à equipe. Camarões, por sua vez, dava indícios de que poderia chegar. Aos 34, Aboubakar quase abriu o placar de fora da área.

Pedro ainda teve boa oportunidade, mas isolou a chance aos 43. Havia tempo para o golpe letal dos camaroneses: em contra-ataque, Mbekeli cruzou na medida para Aboubakar abrir o placar.

O atacante ainda foi expulso por tirar a camisa na comemoração. Mesmo assim, já não havia fôlego para mais nada. Eliminação de pé dos camaroneses e derrota de alerta para os brasileiros.

O país, agora, também encorpa a já numerosa lista de “zebras” desse Mundial.