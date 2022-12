Casemiro salva no fim, Brasil supera Suíça e garante vaga nas oitavas

O Brasil está classificado às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira, 28, a seleção venceu por 1 a 0 Suíça, no estádio 974, e assegurou a primeira vaga no grupo G da competição. Sem Neymar e Danilo, em recuperação de lesões, o gol salvador foi marcado pelo volante Casemiro aos 38 minutos do segundo tempo. O país, agora, se junta a França – única seleção já assegurada entre as 16 melhores da competição.

O resultado coloca os brasileiros na liderança isolada da chave, com seis pontos, seguidos pelos suíços, que tem três. Camarões e Sérvia estão empatados com um ponto cada.

Os times voltam a campo na próxima sexta-feira, 2: o Brasil enfrenta Camarões, enquanto a Suíça faz um confronto direto pela classificação diante da Sérvia. Ambas as partidas acontecem às 16h (de Brasília).

A partida começou em ritmo morno e com poucas oportunidades. Os suíços insistiam em uma lenta troca de passes, principalmente no sistema defensivo, enquanto o Brasil tinha dificuldades para ficar com a bola em um congestionado meio-campo.

O primeiro bom momento brasileiro chegou aos 18 minutos. Aproveitando um corte mal feito pela defesa suíça, Paquetá arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para Richarlison. O camisa 9 se atirou na bola, mas não alcançou.

Oito minutos depois, enfim, a primeira finalização. Raphinha recebeu livre na ponta direita, cortou para o meio e cruzou para Vinicius Júnior, livre, finalizar de primeira – exigindo a defesa do goleiro Sommer. O camisa 20 não acertou em cheio a bola.

A boa jogada acendeu a confiança de Raphinha. Aos 30, o atacante costurou sozinnho a defesa suíça e arriscou de fora da área. Novamente Sommer, bem posicionado, defendeu em dois tempos.

Aos 36, nova tentativa de fora da área. Desta vez, Éder Militão, o escolhido para substituir Danilo, arriscou, mas a bola desviou na marcação adversária. Casemiro também tentou antes do fim do primeiro tempo.

O Brasil terminou a primeira parte do jogo com seis finalizações, contra apenas uma suíça. Acertou 87% dos passes, mas ainda faltava o gol.

Após o intervalo, Tite optou por retornar com Rodrygo, um dos cotados para já começar como substituto de Neymar, na vaga de Lucas Paquetá – que havia apresentado sintomas gripais nos últimos dias.

Após nove faltas cometidas, a Suíça tomou o primeiro cartão amarelo aos quatro minutos: Rieder, por falta justamente em Rodrygo. Um minuto depois foi a vez de Fred, pelo Brasil, o primeiro do país na Copa. O cartão preocupou Tite, que substituiu o jogador para a entrada de Bruno Guimarães.

Aos 18, enfim, o sufoco parecia que tinha chegado ao fim. Rodrygo ganhou a disputa de bola no meio-campo, deu passe de calcanhar para Casemiro, que encontrou Vinicius Júnior livre. O atacante deu um leve toque na saída de Sommer.

A alegria, contudo, logo se transformou em frustração pela marcação do VAR de um impedimento do Richarlison na jogada.

Tite ainda tentou dar novo gás a equipe: tirou Raphinha e Richarlison para as entradas de Antony e Gabriel Jesus, mas o time ainda tinha dificuldades para chegar com perigo ao gol.

Quando tudo parecia que acabaria em empate, surgiu Casemiro. O jogador de maior regularidade da seleção brasileira no Mundial salvou o país com um golaço aos 38 do segundo tempo.

Marquinhos passou para Vinicius Júnior, que encontrou Rodrygo. O camisa 21 viu a chegada do antigo companheiro de Real Madrid, que acertou de trivela, sem chances para Sommer.

Alegria dos 43.669 presentes ao estádio 974 e classificação matematicamente assegurada.