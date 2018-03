Na TV: como e onde assistir, ao vivo, a Rússia x Brasil

A seleção brasileira enfrentará a Rússia nesta sexta-feira, às 13h (de Brasília), em amistoso no estádio Luzhniki, em Moscou, o palco da abertura e da final da Copa do Mundo de 2018. O jogo, tratado como um bom teste por ambos os times, será transmitido ao vivo em TV aberta, pela Rede Globo e em tv fechada, pelo SporTV.

Sem Neymar, que se recupera de lesão no Brasil, o técnico Tite fará três mudanças no time que vinha escalando nas Eliminatórias: o zagueiro Thiago Silva, o meia Willian e o atacante Douglas Costa ganharam oportunidades e aparecerão nas vagas que eram de Marquinhos, Renato Augusto e Neymar.

A seleção da Rússia também terá um desfalque brasileiro: o lateral-direito naturalizado russo Mário Fernandes, do CSKA, que está lesionado, assim como o atacante Alexandr Kokorin, do Zenit, que sofreu grave lesão no joelho e está fora da Copa. Os destaque do time anfitrião é o atacante Fyodor Smolov.

As escalações para o amistoso:

Brasil: Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Coutinho; Willian, Douglas Costa e Gabriel Jesus. Técnico: Tite

Rússia: Akinfeev, Smolnikov, Granat, Kudriashov, Kutepov e Jirkhov; Glushakov, Dzagoev, Mirantchuk e Galavin; Smolov. Técnico: Stanislav Cherchesov