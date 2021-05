América-MG perde pênalti, Atlético-MG segura empate e conquista o Mineiro

O Atlético-MG se sagrou campeão do Campeonato Mineiro neste sábado, 22, após um empate sem gols contra o América-MG, no Mineirão. O placar terminou igual ao da partida de ida, no Independência, e o Galo, dono de melhor campanha na fase de classificação, garantiu o segundo título estadual consecutivo. O jogo ainda contou com um pênalti desperdiçado no início do segundo tempo por Rodolfo, do Coelho.

O primeiro tempo foi marcado pelo brilho do goleiro Matheus Cavichioli, que fez duas defesas espetaculares para salvar o América. A primeira, aos 17 minutos, quando Igor Rabello recebeu de Savarino, se esticou todo e mandou para a meta, parando no goleiro. A segunda, aos 34 minutos, quando Nacho encheu o pé de fora da área e Cavichioli voou para salvar. O Coelho teve oportunidades com Felipe Azevedo e Rodolfo ainda no começo da etapa, mas com menos perigo.

Já no segundo tempo, logo aos 3 minutos, o América teve a oportunidade de abrir o placar de pênalti. Felipe Azevedo foi derrubado por Igor Rabello e o árbitro assinalou a penalidade. Rodolfo encheu o pé e carimbou o travessão. O jogo perdeu intensidade e apenas uma cabeçada de Igor Rabello levou perigo de cabeça. Com o empate sem gols, o Atlético garantiu a taça.

🏆 FIM DE JOGO BICAMPEÃO: O ATLÉTICO EMPATA COM O AMÉRICA EM 0 A 0 E CONQUISTA O CAMPEONATO MINEIRO DE 2021! 🏆 🐔🔺 #VamoGalo #oMaiorCAMpeãoMineiro #CAMxAFC 🏴🏳 pic.twitter.com/Lk3ViIX57i — Atlético 😷 (@Atletico) May 22, 2021