América-MG anuncia a contratação do técnico Vagner Mancini, ex-Corinthians

O América-MG anunciou, na tarde deste sábado, 19, a contratação de Vagner Mancini. O técnico chega para substituir Lisca, que se demitiu na semana passada, e assinou até o fim da atual temporada, em que o clube disputa a elite do Campeonato Brasileiro.

O técnico assistirá da arquibancada a partida do time mineiro, que será comandado pelo auxiliar fixo Cauan de Almeida, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, neste domingo, 20, às 11h. A partir de terça-feira, 22, ele assume o comando técnico e concluirá a preparação para o jogo contra o Juventude pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mancini estava desempregado desde a sua demissão do Corinthians, em maio deste ano. Ele saiu após as eliminações na Copa Sul-Americana e nas semifinais do Campeonato Paulista, para o Palmeiras.