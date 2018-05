Ameaçado, Vasco recebe Cruzeiro na Libertadores, saiba como assistir

O Vasco da Gama recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio de São Januário, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo será transmitido pela TV Globo RJ e SporTV.

Último colocado do Grupo 5 com dois pontos, o Vasco pode ser eliminado caso perca ou até empate, dependendo do resultado do jogo entre Racing, da Argentina, e Universidad de Chile. O Cruzeiro, com cinco pontos, está em condições melhores para se classificar – tem três a menos que o líder Racing e ainda pode terminar a primeira fase na ponta da chave.