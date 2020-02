Ameaçada, o que a seleção precisa para garantir a vaga em Tóquio-2020

A situação da seleção brasileira se complicou no Pré-Olímpico que é disputado na Colômbia. A equipe sub-23 do Brasil empatou as duas primeiras partidas do quadrangular final e precisa vencer a já campeã Argentina para conseguir a segunda vaga para os Jogos de Tóquio-2020. O problema é que o time do técnico André Jardine não vem jogando bem e os argentinos venceram todos os seus jogos na competição.

Com o título, a Argentina foi a primeira seleção classificada para a Olimpíada. Os hermanos têm o melhor ataque, com 14 gols marcados, e a defesa menos vazada, com apenas cinco gols sofridos. O elenco é experiente e conta com jogadores que foram convocados pelo técnico Lionel Scaloni para o selecionado principal: O meia MacAllister e o atacante Capaldo, do Boca Juniors, e o também atacante Gaich, do São Lorenzo.

Para a sorte do Brasil, Capaldo e Gaich estão suspensos e não jogam o duelo decisivo. Mas a Argentina ainda tem Julian Alvarez, do River Plate, que fez parte da conquista da Copa Libertadores de 2018.

O Brasil é o segundo colocado do grupo com dois pontos. Os jogos decisivos acontecem no domingo, 9. Colômbia e Uruguai, com um ponto cada, se enfrentam primeiro, às 20h (horário de Brasília). Se o duelo terminar empatado, o Brasil se classifica para a Tóquio-2020 apenas com um empate. Se houver um vencedor, precisa vencer os campeões do Pré-Olímpico. Senão, terá que ver os Jogos no Japão pela televisão.