Alvo da torcida do Flamengo, Márcio Araújo é emprestado

Um dos jogadores mais criticados pela torcida do Flamengo, o volante Márcio Araújo não defenderá a equipe carioca em 2018. Nesta sexta-feira (5), a diretoria do clube carioca confirmou a saída de nove atletas, entre eles o do volante. Márcio Araújo irá reforçar a Chapecoense nesta temporada.

Lá em Santa Catarina, Márcio Araújo terá a companhia de outro ex-companheiro de Flamengo, o meia argentino Canteros, que já havia sido emprestado à Chapecoense em 2017. O volante ficará por duas temporadas no atual campeão catarinense.

Wellington Silva no Internacional

Incluído na lista de dispensa do Fluminense, o atacante Wellington Silva foi anunciado como novo reforço do Internacional para 2018. O atleta foi aprovado em todos exames médicos realizados e assina por empréstimo até 31 de dezembro de 2018. Aos 24 anos, Wellington Silva foi formado nas categorias de base do clube carioca, por onde foi campeão brasileiro em 2010. Negociado com o Arsenal, da Inglaterra, passou por diversas equipes da Espanha, até retornar ao futebol inglês, atuando no Bolton Wanders, em 2015. Na temporada seguinte, retornou ao Fluminense.