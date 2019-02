Alojamento militar pega fogo e atletas do Bangu são hospitalizados

Três dias depois do trágico incêndio que matou dez jovens atletas no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, no Rio de Janeiro, um incidente semelhante – de proporções bem menores – abateu outra equipe do Rio nesta segunda-feira, 11. Um dos quartos da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA), localizado em Campo dos Afonsos, na Zona Oeste da cidade, onde dois atletas do Bangu estavam alojados, pegou fogo nesta tarde.

O lateral Diego Casco e o zagueiro Mattheus Rocha, ambos de 18 anos, que estavam no quarto, além de um soldado que os socorreu, foram encaminhados ao Hospital da Aeronáutica. A assessoria de imprensa do Bangu informou que os casos não são graves.