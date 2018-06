O foco da seleção brasileira está no duelo de logo mais contra a Suíça, mas certamente o técnico Tite deu uma espiada em seus próximos adversários do grupo E, inaugurado com a vitória da Sérvia sobre a Costa Rica por 1 a 0. Os sérvios mostraram qualidade no meio de campo, enquanto não tiveram sua defesa muito incomodada pelos costa-riquenhos, próximo confronto brasileiro — e aparentemente fácil. Depois, entretanto, a Sérvia poderá chegar na condição de disputar a liderança da chave com os brasileiros.

O goleiro sérvio Stojkovic foi exigido duas vezes nos três primeiros minutos da partida e não mais até o final da etapa inicial — o cabeceio de González, aos onze, encobriu a meta. Passada essa discreta pressão, a Sérvia começou a desafiar a linha adversária com cinco defensores, quebrada pelo drible do lateral Ivanovic, aos quinze minutos. Ele limpou a jogada, mas teve seu cruzamento interceptado por Navas. O goleiro do Real Madrid teve que trabalhar novamente aos 27, em finalização de Milinkovic-Savic. O domínio das ‘águias brancas’ era nítido e a Costa Rica não lembrava a sensação de 2014, apesar de manter a base daquele time.

A Sérvia reiniciou o jogo da mesma forma, melhor em campo e buscando encaixar passes que surpreendessem a retranca costa-riquenha. Logo aos quatro minutos, Milinkovic-Savic deixou Mitrovic diante de Navas, que mostrou sua qualidade de tricampeão da Liga dos Campeões da Europa. Apesar de dar a impressão de que em algum momento conseguiria encaixar uma jogada, foi pela bola parada que os sérvios conseguiram o gol da vitória. O lateral-esquerdo Kolarov cobrou falta encobrindo a barreira e venceu Navas, aos onze.

O técnico Óscar Ramírez promoveu substituições para buscar o empate, mas sem mexer na sua formação tática. Sendo assim, passou bem longe desse objetivo. Foi a Sérvia que esteve perto de ampliar, quando Navas não cortou cruzamento, aos 32, mas Kostic foi carimbado pela bola… Restou aos costa-riquenhos o desespero, incluindo um início de confusão de sua comissão técnica com o volante Tadic, no final da partida.

A Costa Rica corre o risco de ser eliminada na próxima rodada, dia 22 de junho, quando encara o Brasil, às 9h. No mesmo dia, às 15h, a Sérvia poderá definir sua classificação contra a Suíça, em Kaliningrado.

Ponto alto

Os meias sérvios Tadic e Milinkovic-Savic mostraram muita qualidade e recursos para causar preocupações na defesa brasileira, adversária na terceira rodada.

Ponto baixo

Apesar de passados quatro anos, esperava-se que a manutenção de boa parte do elenco de 2014, que chegou às quartas de final, garantiria um desempenho mais vistoso da Costa Rica. Decepcionante.