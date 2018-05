Alisson, titular da seleção brasileira, é ‘blindado’ pela Roma

Na mira de Liverpool e Real Madrid, finalistas da Liga dos Campeões deste ano, o goleiro da seleção brasileira, Alisson, só deixará a Roma por 90 milhões de euros (cerca de 392 milhões de reais), valor de sua multa rescisória, segundo o jornal britânico The Guardian.

Destaque da Roma na última temporada, o jogador brasileiro interessa especialmente ao Liverpool, que busca um novo goleiro para substituir o alemão Karius, que falhou em dois lances na final da última Champions, no último sábado, em que o Real venceu por 3 a 1.

Alisson tem contrato até 2021 e a Roma pretende estender o prazo, numa aposta de que o jogador deverá se valorizar após a disputa da Copa do Mundo. O clube vai oferecer aumento de 1,5 milhão de euros (cerca de 6,5 milhões de reais) no salário anual do goleiro.

Revelado pelo Internacional, Alisson está no futebol italiano desde 2016. Em sua primeira temporada, foi reserva do polonês Wojciech Szczesny, titular em partidas de Copas. No início deste ano, com a ida do polonês para a Juventus, tornou-se titular.

(com ANSA)