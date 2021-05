Goleiro Alisson marca e Liverpool segue vivo na briga pela Champions

A vitória do Liverpool contou com um gol de um herói improvável: o goleiro Alisson. O brasileiro marcou de cabeça no último minuto de jogo, após cobrança de escanteio, e garantiu o triunfo do time por 2 a 1 contra o West Bromwich, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, fora de casa, neste domingo, 16.

Clique aqui e assine PLACAR com preço especial, a partir de 8,90 reais por mês!

Os três pontos mantêm vivo o sonho do time de Liverpool por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Agora, a equipe, que ocupa a quinta colocação no Inglês e está na zona de Liga Europa, soma 63 pontos, apenas um a menos que o quarto colocado Chelsea.

Mohamed Salah fez o segundo gol da vitória do Liverpool, enquanto Hal Robson-Kanu descontou para o West Bromwich. Na próxima rodada, o time comandado por Jurgen Klopp encara o Burnley, enquanto a equipe de Sam Allardyce enfrenta o West Ham.

90+5′ CAN YOU BELIEVE IT 😮😮😮😮😮 Continua após a publicidade ALISSON IS THE HERO AS HE NETS A SUBLIME HEADER FROM ROBBO’S CORNER. GET IN. [1-2] #WBALIV https://t.co/4FCEkFeKHg — Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021