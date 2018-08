Alisson estreia pelo Liverpool contra o Napoli

O goleiro Alisson fará sua estreia oficial pelo Liverpool neste sábado contra o Napoli em amistoso. A partida será em Dublin, na Irlanda, e foi o técnico Jürgen Klopp quem confirmou. “Ele vai jogar. Não devemos perder tempo. Foi quase uma semana de treino desde que ele chegou. Ele tem uma grande presença, é inteligente. Tudo tem sido positivo, até a performance nos treinos.”

O jogador se apresentou na segunda-feira em Evian, na França, pois o time estava nos Estados Unidos. “Estou muito feliz em trabalhar com ele, mas em primeiro lugar é muito importante que jogue, porque a temporada começa em uma semana e meia. Todo jogador precisa de treino e de tempo para se adaptar aos novos companheiros”, disse o treinador alemão.

Alisson foi o goleiro mais caro da história do futebol. O time inglês desembolsou 65 milhões de libras (284 milhões de reais) para tê-lo. O Liverpool vai estrear no Campeonato Inglês no dia 12 de agosto, contra o West Ham, no Estádio Anfield Road.