Alisson é o único brasileiro entre os indicados a melhor da Champions

O goleiro brasileiro Alisson Becker foi ignorado na lista de candidatos a melhor do mundo pela Fifa, mas teve sua ótima temporada reconhecida nesta quarta-feira, 8, pela Uefa, ao ser um dos três indicados ao prêmio de melhor goleiro da Liga dos Campeões de 2018/2019, torneio do qual foi campeão pelo Liverpool. Ele é o único jogador do Brasil entre os concorrentes de todas as posições.

Alisson disputa o troféu de melhor goleiro com o francês Hugo Lloris, do vice-campeão Tottenham, e com o alemão Marc-Andre Ter Stegen, do Barcelona, que caiu na semifinal diante do próprio Liverpool.

Alisson é um dos cinco representantes do clube inglês entre os 12 jogadores que disputarão os prêmios por posição, ao lado do zagueiro holandês Virgil Van Dijk, do lateral inglês Alexander-Arnold, do meia inglês Jordan Henderson e do atacante senegalês Sadio Mané.

Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona, brigam com Mané pelo posto de melhor atacante. Os vencedores serão revelados no dia 29 de agosto, na cerimônia em Mônaco, que também marca o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões 2019/20.

Os indicados da Uefa em cada posição:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Lloris (Tottenham) e Ter Stegen (Barcelona)

Defensores: Alexander-Arnold (Liverpool), De Ligt (Ajax) e Van Dijk (Liverpool)

Meio-campistas: De Jong (Ajax), Eriksen (Tottenham) e Henderson (Liverpool)

Atacantes: Mané (Liverpool), Messi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Juventus)