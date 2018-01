Alisson é destaque entre os selecionáveis no fim de semana

Muitos dos atletas que esperam estar na lista de Tite para a Copa do Mundo de 2018 estiveram em campo no fim de semana na Europa, com destaque para o goleiro Alisson, da Roma, que fez grande partida no empate em 1 a 1 com a Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano. Além de fazer grandes defesas, deu uma assistência para o gol de El Shaarawy.

Em contrapartida, três dos principais jogadores da seleção brasileira estiveram fora por lesão. Neymar foi poupado, na derrota do PSG para o Lyon por 2 a 1, por dores na coxa. Philippe Coutinho, recém-contratado pelo Barcelona, ainda não fez sua estreia. Por fim, Gabriel Jesus ainda se recupera de uma lesão mais séria e não jogou pelo Manchester City.

Além dos selecionáveis, PLACAR/VEJA detalhou o desempenho de Jonas e Willian José, que tiveram destaque na rodada dos campeonatos europeus.

Veja os desempenhos dos selecionáveis no final de semana

Para cima

Willian – Marcou um gol e deu uma assistência na goleada de 4 a 0 do Chelsea sobre o Brighton, pelo Campeonato Inglês.

Jonas – O ídolo do Benfica voltou a se destacar, com dois gols na vitória de 3 a 0 sobre o Chaves.

Casemiro e Marcelo – Jogadores estiveram em campo na goleada de 7 a 1 do Real Madrid sobre o Deportivo La Coruña. O lateral-esquerdo deu duas assistências e o volante uma.

Alisson – Fez grande partida evitando a derrota da Roma. Sofreu o gol apenas no fim da segunda etapa. Além disso, deu assistência para o gol de El Shaarawy com um longo lançamento.

Na média

Ederson e Fernandinho – Voltaram a vencer pelo Manchester City, contra o Newcastle, com apenas um gol sofrido.

Willian José – Marcou um gol pela Real Sociedad, mas perdeu um pênalti na derrota de 2 a 1 para o Celta.

Paulinho – Ainda se recuperando de lesão, entrou apenas aos 20 minutos do segundo tempo no lugar de André Gomes, na goleada de 5 a 0 do Barcelona sobre o Betis. Quando entrou, o jogo estava apenas 2 a 0.

Jorge – Marcou um golaço no fim do primeiro tempo, quando a partida entre Monaco e Metz ainda estava empatada em 0 a 0. Iniciou a jogada e acertou um chute de longe, mas acabou sentindo uma lesão e não voltou para o segundo tempo do jogo que terminou com vitória do Monaco por 3 a 1.

Miranda – Fez uma boa partida, mas viu a Inter apenas empatar com a Roma por 1 a 1.

Para baixo

David Luiz – Reserva no Chelsea, entrou apenas no começo do segundo tempo após lesão do dinamarquês Andreas Christensen.

Daniel Alves – Foi expulso no começo do segundo tempo e prejudicou o PSG, que foi derrotado pelo Lyon por 2 a 1.

Marquinhos e Thiago Silva – Não prejudicaram o PSG, mas formaram a dupla titular da zaga, que sofreu dois gols do Lyon.