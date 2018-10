Alexandre Pato exalta irmã que se curou de câncer de mama: ‘Exemplo’

View this post on Instagram

Não precisaria de legenda né?! Se resume em FAMÍLIA ♥️♥️ Mas, como muitos me perguntavam, Gi, fez a ultima quimio mas e o seu cabelo??Não caiu?? Continua lindo!! Obrigada!😍Mas, sim! Meu cabelo começou a cair 15 dias após a primeira quimioterapia..(16/10/2017) A cada dia a queda aumentava, e confesso, não consegui suportar ver ele caindo, quando decidi que iria esperar meu irmão chegar em casa, pois como sabem ele mora longe, para raspar todinho meu cabelo! Mesmo sem saber se ele iria realmente cair todo!Mas foi aos poucos, primeiro fiz um corte chanel, que adorei viu?!Logo espero começar a usar esse corte ☺️ Até que chegou o dia que o Nenezao chegou!!mas esperei 5 dias ansiosa para o dia que iria raspar.. Ahh não foi por acaso, no dia 12/11/2017 estávamos em casa, quando meu irmão mais velho chegou faceiro com a maquininha na mão,” é hoje Tétinei”(sempre me chamou assim, hehe), “vamos lá”.. Então.. entre meio choros, lágrimas e confesso em sorrisos e risadas, meus irmãos @alexsandro_massinha e @pato se “divertiram” com uma maquininha e tesouras!! Até meus pais deram umas tesouradas..😂😂Gente, depois que vi o vídeo, eu me emocionei de felicidade por ter a família que tenho ♥️ Não, não foi fácil, pois quem me conhece, sempre fui muito vaidosa e muito mais com meus cabelos!!Mas que nada, cabelo cresce né?!? Sabe, economizei em salão, em shampoo, máscaras e etc..😂😂 Mas, em momento algum deixei ele(câncer) me vencer!! Eu venci ele!!Fui mais forte que ele!! Então és com esta foto sorrindo que digo, venci o câncer!! Agradeço a Deus por me dar esta conquista, me proporcionar uma nova chance de ver a vida com outros olhos, e me tornar mais forte. Ahh.. e meu cabelinho já está crescendo..☺️😍. #venciocâncer#tchaucancer#deusemaravilhoso 🙏🏽🕊✨❤️