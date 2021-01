Alexandre Mattos: ‘Minha relação com o Sampaoli foi espetacular’

O Atlético Mineiro anunciou a demissão de Alexandre Mattos logo no primeiro dia útil do ano, nesta segunda-feira, 4. Em entrevista a PLACAR, Mattos falou sobre o motivo de sua saída. O dirigente negou qualquer tipo de atrito com o técnico argentino Jorge Sampaoli e disse sua saída se deu exclusivamente por uma decisão do novo presidente do Galo, Sérgio Coelho.

“Nós que trabalhamos no futebol temos sempre que estar preparados para tudo, principalmente quando tem uma mudança de presidente. Estava trabalhando normalmente, mas quando tem a troca do cargo maior, gera esse tipo de situação. Acredito que consegui fazer o melhor”, afirmou o agora ex-diretor de futebol do Atlético Mineiro.

Sérgio Coelho decidiu encerrar o vínculo do dirigente em seu primeiro ato como mandatário do Galo nesta segunda-feira. Mattos revelou que Coelho foi muito “educado e gentil” e deixou as portas abertas para um retorno no futuro. “O que foi me passado é que pela troca de presidente, ele resolveu fazer uma mudança em um cargo que é de confiança.”

Mattos garantiu que a relação com Sampaoli era a melhor possível. “Minha relação com o Sampaoli foi espetacular. É uma pessoa que vou levar para o futebol e pretendo trabalhar novamente. Se tiver a possibilidade em outro clube e ele estiver disponível, vou estar sempre pensando no Sampaoli. Aprendi a lidar com ele, ser um parceiro, entender seus desejos e anseios. Acho que a gente conseguiu fazer um trabalho para aquilo que fomos contratados, e o que era necessidade do Atlético: título mineiro e protagonismo no Campeonato Brasileiro com chance real de buscar título”.

O dirigente ainda falou sobre as críticas sobre os altos valores investidos durante sua gestão como diretor de futebol do Galo – o Atlético gastou mais de 100 milhões de reais para montar o atual elenco. “Os clubes campeões no mundo são os que investem. Você pode investir desde que você tenha como pagar e aqui ficou muito claro que são investidores que estão investindo. Dentro daquilo que você se propõe, se o clube consegue pagar – e o Atlético está pagando – não tem problema algum”.