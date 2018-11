Alex Sandro e Renato Augusto substituem Marcelo e Coutinho na seleção

O lateral esquerdo Alex Sandro e o meia Renato Augusto foram convocados nesta segunda-feira para os lugares de Marcelo e Philippe Coutinho, cortados por lesão, para os amistosos contra Uruguai e Camarões, os dois últimos da seleção brasileira, nos dias 16 de 20 de novembro, na Inglaterra.

Marcelo, do Real Madrid, deixou o clássico contra o Barcelona no dia 28 de outubro com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Optou-se por aguardar sua recuperação, mas o jogador não esteve em campo no domingo, contra o Celta, e foi cortado para que Alex Sandro, da Juventus, ficasse em seu lugar.

Coutinho, do Barcelona, lesionou o bíceps femoral, músculo da coxa da perna esquerda, na semana passada, logo após a partida contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões. A expectativa é de que ele volte a jogar daqui três semanas. Por isso, Renato Augusto, do Beijing Guoan, da China, entrou em seu lugar.

Na noite do último domingo os jogadores já começaram a chegar em Londres, na Inglaterra, na região onde a seleção brasileira fará os últimos dois jogos do ano. O primeiro treinamento comandado por Tite acontece ainda nesta tarde, às 13 horas (horário de Brasília), no CT do Arsenal. Neste primeiro trabalho, vários jogadores ainda não se apresentaram por terem atuado pelos seus clubes no último final de semana.