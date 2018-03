Alex Sandro é cortado e Tite convoca Ismaily para a seleção

A seleção brasileira sofreu uma nova baixa na lateral esquerda. Alex Sandro, da Juventus, que havia entrado no lugar do lesionado Filipe Luís, também se machucou e foi cortado nesta terça-feira, em Moscou, onde a equipe enfrentará a Rússia em amistoso na próxima sexta-feira. Para seu lugar, Tite chamou Ismaily, lateral do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Alex Sandro sofreu uma lesão muscular na coxa direita e teve de ser cortado. Ismaily, de 28 anos, foi chamado pela primeira vez. O jogador sul-mato-grossense revelado no Desportivo Brasil foi muito jovem para a Europa, onde se destacou por clubes de Portugal (Estoril, Olhanense e Braga), antes de chegar ao clube ucraniano em 2013. Ele já vinha sendo observado e elogiado pela comissão técnica da seleção há alguns meses.