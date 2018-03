Alex Sandro é convocado para vaga de Filipe Luís na seleção

O lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus, foi convocado nesta sexta-feira pela seleção brasileira, para o lugar de Filipe Luís, do Atlético de Madri, cortado após se lesionar na vitória de 5 a 1 sobre o Lokomotiv Moscou, na última quinta-feira, pela Liga Europa.

Com fratura na fíbula da perna esquerda, o lateral do Atlético de Madri tem sua participação na próxima Copa do Mundo ameaçada. Segundo o clube, serão necessários dois meses de recuperação. A lista final da Copa será anunciada em maio.

Sob o comando de Tite , Alex Sandro fez quatro partidas pelo Brasil, três como titular. O jogador disputa uma vaga com Filipe Luís para ser reserva de Marcelo na Copa do Mundo.