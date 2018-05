Alex Muralha defende pênalti no Japão e quebra jejum de dois anos

O goleiro Alex Muralha, constantemente criticado por torcedores do Flamengo por seu baixo aproveitamento em cobranças de pênalti, se redimiu nesta quinta-feira, na J-League 1, a segunda divisão do Campeonato Japonês. Muralha defendeu uma penalidade na vitória fora de casa de sua equipe, o Albirex Niigata, por 3 a 2 sobre o Zweigen Kanazawa.

A cobrança foi no meio do gol e Muralha conseguiu defender com os pés. Nas redes sociais, flamenguistas “celebraram” o fato de o goleiro ter pulado para o lado esquerdo – na final da Copa do Brasil do ano passado, contra o Cruzeiro, Muralha pulou todas as vezes para o canto direito e não pegou nenhuma cobrança.

Com a defesa desta quinta, Muralha encerrou um jejum de mais de dois anos: a última defesa de pênalti havia sido em 5 de março de 2016, em vitória do Flamengo sobre o Bangu, na única vez em que não foi vazado em penalidade pelo clube carioca.

No Instagram, a esposa do goleiro, Tayrine Seifert, postou o vídeo da defesa e desabafou: “Isso não é divulgado”. O atacante Thales, com passagem pelo Vasco, também brilhou na partida com um gol pelo Albirex Nigata. O time chegou a 17 pontos e ocupa a 11ª colocação da J-League 2.