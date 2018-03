Alemanha x Brasil: como assistir, ao vivo, ao amistoso em Berlim

A seleção brasileira terá mais um importante teste antes da Copa do Mundo da Rússia, diante da atual campeã Alemanha, em amistoso na tarde desta terça-feira, no Estádio Olímpico de Berlim, a partir das 15h45 (horário de Brasília). A primeira partida das duas seleções adultas desde a goleada por 7 a 1 na semifinal do último Mundial será transmitida, ao vivo, pela Rede Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada).

O Brasil, que na última sexta-feira venceu a Rússia por 3 a 0 em Moscou, testará uma nova formação diante do time alemão. Fernandinho, um dos remanescentes da tragédia do Mineirão, entrará na vaga de Douglas Costa, para dar mais sustentação ao meio-campo. O técnico Tite admitiu conviver com um “fantasminha” dos 7 a 1 e disse que será um importante teste psicológico para a equipe.

A Alemanha, que na semana passada empatou em Dusseldorf com a Espanha por 1 a 1, terá um time ainda mais mexido: o goleiro Manuel Neuer está lesionado e nem foi convocado, e Thomas Müller, Mesut Özil e Emre Can serão poupados. O técnico Joachim Löw apostará em jovens no ataque: Timo Werner e Leroy Sané. O lateral-direito Daniel Alves será o capitão do Brasil no último amistoso antes da convocação final para a Copa.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Fernandinho, Paulinho, Willian e Coutinho; Gabriel Jesus;

Alemanha: Leno (Trapp), Rüdiger, Boateng e Ginter; Kimmich, Gündogan, Khedira (Goretzka) e Plattenhardt; Stindl, Werner e Sané;