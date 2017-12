Alemanha promete premiação milionária por título na Copa

Cada jogador da seleção da Alemanha de futebol receberá 350 mil euros (1,36 milhão de reais) em caso de título na Copa do Mundo de 2018, segundo divulgou nesta quarta-feira a federação do país.

O comunicado apresentou o resultado do acordo entre dirigentes e atletas para definir as premiações para o torneio, que será disputado na Rússia no próximo ano. O valor será reduzido em caso de eliminações em fases anteriores, como já acontece desde a Eurocopa de 2012.

Na próxima Copa, se a Alemanha cair na fase de grupos ou nas oitavas, os jogadores não receberão prêmios. Nas quartas, o valor será de 75 mil euros (291,8 mil reais); nas semis, 125 mil euros (486,4 mil reais). O terceiro lugar dará a 150 mil euros (583,7 mil reais), e o vice 200 mil euros (778,2 mil reais).

“Isto dá uma calma e uma clareza iniciais necessárias antes do torneio, para que possamos nos concentrar nas tarefas esportivas”, disse o diretor esportivo da seleção alemã, Oliver Bierhoff, em um comunicado. “É um bom sinal quando os jogadores estão apoiando este princípio (de bônus) baseado no desempenho.”