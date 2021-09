Alemanha goleia pelas Eliminatórias e dispara na liderança do grupo J

A Alemanha segue em grande fase sob o comando de Hans-Dieter Flick. Neste domingo, 5, a seleção alemã recebeu a Armênia, em Stuttgart, e goleou por 6 a 0 pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os gols foram anotados por Serge Gnabry, duas vezes, Marco Reus, Timo Werner, Karim Adeyemi e Jonas Hofmann.

Com o placar, os alemães dispararam na liderança do grupo J, com 12 pontos. Já os armênios ficam na vice-liderança, com 10 pontos. Nesta quarta-feira, 8, a Alemanha visita a Islândia pela 6ª rodada da competição.

Ainda neste domingo, mas pelo grupo B, a Espanha recebeu a Geórgia pela mesma rodada da competição e goleou por 4 a 0. Os gols foram anotados por José Luiz Gayá, Carlos Soler, Ferran Torres e Pablo Sarabia.

Atual campeã da Eurocopa, a Itália ficou no empate sem gols com a Suíça, fora de casa. Já a Bélgica venceu a República Tcheca por 3 a 0, dentro de casa.