Alemanha goleia Letônia por 7 a 1 em amistoso antes da Euro

Gol da Alemanha. Nesta segunda-feira, 7, a seleção germânica goleou por 7 a 1 a Letônia em amistoso de preparação para a Eurocopa na Esprit Arena, em Dusseldorf. A partida serviu para dar mais entrosamento aos atletas comandados por Joachim Löw, que deixará o cargo após 15 anos ao final da competição continental.

Os gols da seleção alemã foram marcados por Robin Gosens, Ilkay Gundogan, Thomas Müller, Roberts Ozols (contra), Serge Gnabry, Werner e Sané. O resultado chamou a atenção pela coincidência com a goleada histórica da seleção alemã sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014, no Mineirão.

Além disso, mesmo com a fragilidade do adversário, a vitória gerou ansiedade para a estreia da equipe na Euro, em grupo com França, atual campeã mundial, e Portugal, atual campeão europeu.

O time alemão demorou 19 minutos par a abrir o placar com o ala Robin Gosens, que atua na Atalanta, da Itália. Em seguida, marcou outros quatro tentos na primeira etapa e foi para o intervalo vencendo por 5 a 0, curiosamente, o mesmo resultado do confronto contra o Brasil, sete anos atrás.

No segundo tempo, Löw realizou seis alterações, uma delas para a entrada do meia-atacante Jamal Musiala, de apenas 18 anos. Timo Werner e Leroy Sané, que também entraram na segunda parte do jogo, finalizaram pela Alemanha. Aleksejs Saveljevs descontou para a Letônia, quando o placar já marcava 6 a 0 para os alemães.

A Alemanha estreia pela Eurocopa no próximo dia 15, contra a França, na Arena de Futebol de Munique, nome da Uefa para a Allianz Arena.