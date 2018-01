Alemanha, França e Holanda se enfrentarão na Copa das Nações

A Copa das Nações da Uefa, torneio que substituirá amistosos nas datas Fifa sem Eliminatórias para os clubes europeus, começou nesta quarta-feira com o sorteio dos grupos das quatro divisões criadas de acordo com os rankings das seleções da Europa. Na primeira divisão, Alemanha, França e Holanda montarão o grupo 1, classificando apenas o melhor classificado para a fase final. Nas outras chaves, Portugal enfrentará a Itália e a Espanha pega a Inglaterra.

Como será a disputa

A Liga das Nações da Europa reune 55 seleções em 16 grupos em quatro divisões (A, B, C e D), de acordo com o ranking da Uefa. Na divisão A, as 12 melhores equipes serão divididas em quatro grupos de três times cada. Os quatro vencedores se qualificarão ao “Final Four”, nome dado pela Uefa para a fase decisiva que será realizada em junho de 2019. As piores seleções de cada chave serão rebaixadas. Sobem quatro equipes da divisão B.

O regulamento também prevê que quatro seleções se classifiquem para a Eurocopa de 2020 via Liga das Nações, caso não tenham conseguido diretamente a vaga pelas Eliminatórias. As vagas serão definidas por meio de um playoff com 16 equipes agendado para acontecer em março de 2020.

Os grupos das quatro divisões da Copa das Nações

1ª divisão

Grupo 1

Alemanha

França

Holanda

Grupo 2

Bélgica

Suíça

Islândia

Grupo 3

Portugal

Itália

Polônia

Grupo 4

Espanha

Inglaterra

Croácia

2ª divisão

Grupo 1

Eslováquia

Ucrânia

República Checa

Grupo 2

Rússia

Suécia

Turquia

Grupo 3

Áustria

Bósnia e Herzegovina

Irlanda do Norte

Grupo 4

País de Gales

Irlanda

Dinamarca

3ª divisão

Grupo 1

Escócia

Albânia

Israel

Grupo 2

Hungria

Grécia

Finlândia

Estônia

Grupo 3

Eslovênia

Noruega

Bulgária

Chipre

Grupo 4

Romênia

Sérvia

Montenegro

Lituânia

4ª divisão

Grupo 1

Georgia

Letônia

Cazaquistão

Andorra

Grupo 2

Bielorrússia

Luxemburgo

Moldávia

San Marino

Grupo 3

Azerbaijão

Ilhas Faroe

Malta

Kosovo

Grupo 4

Macedônia

Armênia

Liechtenstein

Gibraltar

Veja o hino da nova competição da Uefa