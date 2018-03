Alemanha é convocada com sete jogadores do 7 a 1

O técnico Joachim Löw convocou a Alemanha para os amistosos contra Brasil e Espanha, os últimos antes do anúncio da lista de 23 jogadores que disputarão a Copa do Mundo da Rússia, em junho. Sete jogadores que participaram da semifinal da última Copa, no MIneirão, e aplicaram a goleada de 7 a 1 sobre a seleção brasileira, estão na lista.

Os zagueiros Boateng e Hummels, os meias Draxler, Khedira, Kroos e Özil, e o atacante Müller estiveram na partida do Mineirão em 2014 e voltam a jogar contra ao Brasil, em Berlim, no dia 27 de março. Matthias Ginter, que também fazia parte do time de 2014, mas não jogou aquela semifinal, também foi convocado.

O técnico Löw faz os últimos testes antes da lista final, que será divulgada apenas em maio. O jogador mais velho do time é Mario Gómez, com 32 anos, e o mais jovem, Julian Brandt, de 21.

Os convocados da Alemanha

Goleiros

Kevin Trapp (PSG-FRA)

Bernd Leno (Bayer Leverkusen-ALE)

Marc-André ter Stegen (Barcelona-ESP)

Defensores

Marvin Plattenhardt (Hertha Berlim-ALE)

Jonas Hector (Colônia-ALE)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach-ALE)

Mats Hummels (Bayern de Munique-ALE)

Antonio Rüdiger (Chelsea-ING)

Jérôme Boateng (Bayern de Munique-ALE)

Joshua Kimmich (Bayern de Munique-ALE)

Niklas Süle (Bayern de Munique-ALE)

Meias

Sami Khedira (Juventus-ITA)

Julian Draxler (PSG-FRA)

Toni Kroos (Real Madrid-ESP)

Mesut Özil (Arsenal-ING)

Emre Can (Liverpool-ING)

Sebastian Rudy (Bayern de Munique-ALE)

Leroy Sané (Manchester City-ING)

Julian Brandt (Bayer Leverkusen-ALE)

Ílkay Gündogan (Manchester City-ING)

Leon Goretzka (Schalke 04-ALE)

Atacantes

Sandro Wagner (Bayern de Munique-ALE))

Timo Werner (RB Leipzig-ALE)

Thomas Müller (Bayern de Munique-ALE)

Mario Gómez (Stuttgart-ALE)

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach-ALE)