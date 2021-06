Alemanha domina partida e vence Portugal pela Eurocopa

Portugal e Alemanha protagonizaram o melhor jogo da atual edição da Eurocopa até agora. Neste sábado, 19, as seleções se enfrentaram pela segunda rodada do grupo F, em Munique, e os alemães venceram por 4 a 2, de virada. O craque Cristiano Ronaldo abriu o placar, mas Rúben Dias e Raphael Guerreiro marcaram contra, na sequência, e Kai Havertz e Robin Gosens ampliaram para o time comandado por Joachim Low. O atacante Diogo Jota ainda diminuiu a diferença para os portugueses, porém não foi o suficiente para evitar a derrota.

As duas seleções entram em campo pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa na próxima quarta-feira 23, às 16h (de Brasília). Enquanto Portugal encara a França, em Budapeste, a Alemanha enfrenta a Hungria, em Munique.

Depois de perder para a França na estreia, a Alemanha se recupera, assume a vice-liderança do grupo F, com 3 pontos, e está próxima de avançar no torneio. Já Portugal, que bateu a Hungria no primeiro jogo, terá um difícil confronto contra os franceses, que somam 4 pontos, na próxima rodada. Vale destacar que os melhores terceiros colocados avançam e, por isso, os alemães e portugueses têm grandes chances de seguirem na Euro.

Na partida, a seleção alemã balançou a rede logo aos 4 minutos de jogo, mas o gol foi anulado. Thomas Muller abriu para Joshua Kimmich, que avançou pela direita e cruzou. A bola passou por Serge Gnabry e Robin Gosens deu um belo voleio para marcar. Após revisão do VAR, o tento foi invalidado por impedimento de Gnabry, que participou do lance apesar de não ter tocado na bola.

No primeiro ataque com perigo, aos 14 minutos do primeiro tempo, Portugal abriu o placar. Depois de corte da zaga, Bernardo Silva pegou a sobra e partiu em contra-ataque. O meia lançou Diogo Jota, que recebeu livre na área, cara a cara com Manuel Neuer, tocou para Cristiano Ronaldo. O atacante teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

Ainda na etapa inicial, aos 34 minutos, a Alemanha empatou. Kimmich recebeu na direita e levantou na área para Gosens, que chutou de primeira. A bola foi na direção de Rúben Dias, que bateu de canela e marcou contra.

Menos de quatro minutos depois, aos 38, os alemães viraram. Gosens foi lançado na esquerda e tocou para Muller, que cruzou e Havertz foi travado pelo goleiro Rui Patrício. Kimmich ficou com a sobra, tentou o chute e a bola bateu em Raphael Guerreiro, que empurrou contra a meta.

Já no segundo tempo, aos 5 minutos, a Alemanha marcou o terceiro. Depois de uma linda troca de passes na entrada da área, Muller recebeu e tocou para Gosens, que, na esquerda, chutou cruzado. Kai Havertz desviou e a bola terminou no fundo da rede.

Os alemães transforam o placar elástico em goleada aos 14 minutos. Novamente após boa troca de passes, Kimmich levantou na área e Gosens, livre, testou para o gol e marcou o quarto da seleção.

Os portugueses diminuíram aos 21 minutos da etapa final. Depois de cobrança de falta de longe de João Moutinho, Cristiano Ronaldo, quando a bola já estava em cima da linha de fundo, mandou para o meio da pequena área e Diogo Jota, livre, apenas empurrou para a meta.

